В команде из 44 спортсменов 8 конькобежцев, 10 биатлонистов, 4 саночника, 6 бобслеистов, 5 фигуристов, остальные лыжники. Какова вероятность, что флаг команды понесет лыжник?
Алгебра
В команде из 44 спортсменов 8 конькобежцев, 10 биатлонистов, 4 саночника, 6 бобслеистов, 5 фигуристов, остальные лыжники. Какова вероятность, что флаг команды понесет лыжник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 11 лыжников,это мы расчитали 44-(8+10+4+6+5)=11. Затем 11/44=1/4=0,25
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