решите систему неравенств 2x+3 больше 0,x+7 больше 3x-1
Алгебра
решите систему неравенств 2x+3 больше 0,x+7 больше 3x-1
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2x+3>0 2x>-3 x>-1,5 x+7>3x-1 x-3x>-1-7 -2x>-8 x>4
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