Сколько грамм соли получится при взаимодействии 120г 20%-й соляной кислоты с гидроксидом натрия?
Химия
Сколько грамм соли получится при взаимодействии 120г 20%-й соляной кислоты с гидроксидом натрия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCl + NaOH = NaCl + H2O m(HCl)чист = m(HCl)раствор * W(HCl) = 120 * 0,2 = 24 г пусть искомая m(NaCl) = x m(HCl)/M(HCl) = x/M(NaCl) M(HCl) = 36,5 г/моль M(NaCl) = 58,5 г/моль x = 24*58,5/36,6 = 38,46 г соли (NaCl)
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