Как разобрать слово зубастую по составу?
Русский язык
Как разобрать слово зубастую по составу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зуб корень, аст суффикс ую окончание основа зубаст
Гость:
Зубастую; зуб -корень, аст- суффикс, ую - окончание, зубаст - основа.
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