Как разобрать слово зубастую по составу?

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Как разобрать слово зубастую по составу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зуб корень, аст суффикс ую окончание основа зубаст
Гость:
Зубастую; зуб -корень, аст- суффикс, ую - окончание, зубаст - основа.
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