На сколько градусов за 5 мин. можно нагреть на электроплитке 1,5кг. воды ,если при напряжении 220 В сила тока в ней 5 А.
Физика
На сколько градусов за 5 мин. можно нагреть на электроплитке 1,5кг. воды ,если при напряжении 220 В сила тока в ней 5 А.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводим все в систему СИ t=5мин=300с m=1,5кг U=220В I=5A c=4200Дж/кг*К Количество теплоты, выделевшейся при прохождении по нему тока равен Q=U*I*t=220*5*300=330000 Количество теплоты при нагревании Q=c*m*(T2-T1) отсюда находим (T2-T1)=Q/c*m=330000/4200*1.5=52.38 Ответ: за 5 мин вода нагреется на 52,38 градуса. Успехов! :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
В цилиндрический сосуд налили 3000 см кубических воды. Уровень воды при этом достиг высоты 20 см. В жидкость полностью погркзили деталь. При этом ж...
Английский язык
Fill in articles and complete the sentencas as in the example. What a fanny monkey! (see) I have never seen such a funny monkey! 1. What ...........
Химия