На сколько градусов за 5 мин. можно нагреть на электроплитке 1,5кг. воды ,если при напряжении 220 В сила тока в ней 5 А.

Физика

На сколько градусов за 5 мин. можно нагреть на электроплитке 1,5кг. воды ,если при напряжении 220 В сила тока в ней 5 А.

Автор: Гость