КАКАЯ ЦИФРА ОБОЗНАЧАЕТ ЗАПЯТУЮ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ На топчане полулежал Вася,(1) прикрыв глаза левой рукой. На груди Васи покоилась скрипка,(2) длинная палочка-смычок была зажата...
Русский язык
КАКАЯ ЦИФРА ОБОЗНАЧАЕТ ЗАПЯТУЮ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ На топчане полулежал Вася,(1) прикрыв глаза левой рукой. На груди Васи покоилась скрипка,(2) длинная палочка-смычок была зажата в правой руке. Я тихонько приоткрыл дверь,(3) шагнул в караулку и сел на порог,(4) не отрываясь глядя на руку,(5) в которой зажата была гладкая палочка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта цифра 5
Гость:
это 5 цифра............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поезд ехал 272 со скоростью 68 км/ч. Сколько времени занял этот путь? Сколько времени ехал бы поезд, если бы его скорость была в два раза меньше?На...
Русский язык
Обществознание
На М_ _ _ _ _ _ _ _ _й равнине в ______году до н.э. Греками командовал стратег М_ _ _ _ _ _д.Битва завершилась(кто победил?)