КАКАЯ ЦИФРА ОБОЗНАЧАЕТ ЗАПЯТУЮ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ На топчане полулежал Вася,(1) прикрыв глаза левой рукой. На груди Васи покоилась скрипка,(2) длинная палочка-смычок была зажата...

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КАКАЯ ЦИФРА ОБОЗНАЧАЕТ ЗАПЯТУЮ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ На топчане полулежал Вася,(1) прикрыв глаза левой рукой. На груди Васи покоилась скрипка,(2) длинная палочка-смычок была зажата в правой руке. Я тихонько приоткрыл дверь,(3) шагнул в караулку и сел на порог,(4) не отрываясь глядя на руку,(5) в которой зажата была гладкая палочка

Автор: Гость