5 обособленых и 5 необособленых слов
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5 обособленых и 5 необособленых слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обособленные: Уставший, он сразу лёг спать. Вернувшись, она сразу убежаала к себе в комнату. Наигравшись, Даша вернулась домой. И, справившаяся с заданиями, она пошла гулять. Уходя, она оставила мне ключи. Необособленные: Окнами на Запад комната была светлой. Внезапно успокоившееся море тихо дремало. Облетевшие с деревьев листья шуршали под ногами. Слышен шум падающей с водопада воды. я прислушался к звукам весело журчащего ручья.
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