5 обособленых и 5 необособленых слов

Гость: Гость:

Обособленные: Уставший, он сразу лёг спать. Вернувшись, она сразу убежаала к себе в комнату. Наигравшись, Даша вернулась домой. И, справившаяся с заданиями, она пошла гулять. Уходя, она оставила мне ключи. Необособленные: Окнами на Запад комната была светлой. Внезапно успокоившееся море тихо дремало. Облетевшие с деревьев листья шуршали под ногами. Слышен шум падающей с водопада воды. я прислушался к звукам весело журчащего ручья.