СООБЩЕНИЕ О АРХИТЕКТУРНОМ ПАМЯТНИКЕ ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ КОЛИЗЕЙ
История
СООБЩЕНИЕ О АРХИТЕКТУРНОМ ПАМЯТНИКЕ ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ КОЛИЗЕЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колизей – древнейший памятник архитектуры В Италии множество интересных архитектурных сооружений древнейших времен. Однако, первое место среди всех достопримечательностей по праву отдано Колизею. Побывать в Италии и не посетить это грандиозное сооружение - просто немыслимо. Колизей находится в центре Рима, рядом с городским вокзалом. А станция метро так и называется - Колизей. Форму амфитеатра придумали именно римляне. В центре строения находится площадка – арена – в форме эллипса. Вокруг нее ярусами расположены трибуны, устроенные так, что зритель, находясь в полной безопасности, может наблюдать за происходящим внизу. Схватка разъяренных животных, гладиаторов, как правило, имела смертельный исход. Нельзя сказать, что в Риме до Колизея не было амфитеатров. Но после пожара император Веспасиан решает создать грандиозное строение, превосходящее своим размахом все предыдущие. Творение императора должно было носить имя правящей династии, однако, вопреки надеждам Веспасиана, прижилось название Колизей, что в переводе с латинского означает громадный. Театр назван из-за огромной статуи Нерона, находящейся вблизи. Высота Колизея около 50м, а по окружности он не менее 500м. Его официально открыл в 80г н.э. император Тит. Перед публикой тогда предстало более 5 тыс. хищников. Однако на тот момент театр не был полностью завершен. Строение было закончено значительно позже при императоре Домициане. Множество ярусов Колизея подчеркивает гениальность строения. Все продумано так, чтобы избежать неупорядоченного движения человеческого потока. Зрителю никакой сложности не составляло пробраться к месту, указанному в билете, поскольку устройство мест было тщательно продумано, чтобы не создавать толпы и очереди, хотя посетителей театра было очень много – не менее 50тыс. Не менее интересным был и путь, по которому доставлялись хищные, разъяренные животные. Римские архитекторы все продумали так, что выпущенное из клетки животное, попадало в длинную цепочку проходов и подъемников, а оттуда сразу на арену. Большая часть этого хитроумного сооружения сохранилась и по сей день. Именно из-за этой системы, тщательно продуманной и осуществленной, Колизей считался техническим прорывом того времени. А туристы, посетившие Колизей, и сегодня не перестают удивляться столь продуманной и организованной системе. Освящение Колизея произошло в 1744 году, в память о христианских мучениках, которые погибли на арене, сражаясь с дикими животными. В честь них в центре арены был установлен крест, который и сегодня находится там. А саму арену еще долгое время считали местом мучений христиан.
Гость:
Первоначально Колизей назывался, по родовому имени упомянутых императоров, Амфитеатром Флавиев (лат. Amphitheatrum Flavium), нынешнее название (лат. Colosseum, áColosaeus, итал. Colloseo) утвердилось за ним впоследствии, начиная с VIII века, и произошло либо от колоссальности его размера, либо от того, что поблизости от него стояла гигантская статуя, воздвигнутая Нероном в честь самого себя. Колизей на древнеримской монете 80 года Долгое время Колизей был для жителей Рима и приезжих главным местом увеселительных зрелищ, таких, как бои гладиаторов, звериные травли, морские сражения (наумахии) (предположительно до строительства под ареной подвальных помещений при брате и престолонаследнике Тита императоре Домициане). Кроме того, на арене Колизея устраивались инсценировки, в ходе которых девушки и женщины насиловались быками, ослами и другими домашними животными и дикими зверями [1] [2]}. [неавторитетный источник?] При императоре Макрине он сильно пострадал от пожара, но был реставрирован по указу Александра Севера. В 248 году император Филипп ещё праздновал в нём с большими представлениями тысячелетие существования Рима. Гонорий в 405 году запретил гладиаторские битвы как несогласные с духом христианства, сделавшегося послеКонстантина Великого господствующей религией римской империи; тем не менее, звериные травли продолжали происходить в Колизее до смерти Теодориха Великого. После этого для амфитеатра Флавиев наступили печальные времена.
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