Поезд ехал 272 со скоростью 68 км/ч. Сколько времени занял этот путь? Сколько времени ехал бы поезд, если бы его скорость была в два раза меньше?Напиши как две задачи.
Математика
Поезд ехал 272 со скоростью 68 км/ч. Сколько времени занял этот путь? Сколько времени ехал бы поезд, если бы его скорость была в два раза меньше?Напиши как две задачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
272/68=4 часа занял путь поезда 68/2=34 км в час меньшая скорость поезда 272/34=8 часов занял бы путь поезда если бы его скорость была в 2 раза меньше
Гость:
1) сколько времени занял путь? 272:68=4 часа Ответ:путь занял 4 часа 2 задача 1)Скорость поезда 68:2=34 км/час 2)сколько времени займёт путь? 272:34=8 часов Ответ:путь займёт 8 часов
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