Поезд ехал 272 со скоростью 68 км/ч. Сколько времени занял этот путь? Сколько времени ехал бы поезд, если бы его скорость была в два раза меньше?Напиши как две задачи.

Математика

Поезд ехал 272 со скоростью 68 км/ч. Сколько времени занял этот путь? Сколько времени ехал бы поезд, если бы его скорость была в два раза меньше?Напиши как две задачи.

Автор: Гость