Как разобрать слово хитрющая по составу?
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Как разобрать слово хитрющая по составу?
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Хитрбщая Хитр - корень ющ - суффикс ая - окончание Хитрющ - основа
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