Где солома не лежит а весит?

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Где солома не лежит а весит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В стайке на насесте у куриц, Или когда делают некоторые дома, кроют крышу соломой 
Гость:
на насесте у куриц в хлеву
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