1. Долго сидел я, слизывая крупные слёзы, катившиеся на губу. 2. Чуть мерцая, топилась в избушке прогоревшая железная печка 3. На топчане полулежал Вася, прикрыв глаза левой рукой В КАКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ЕСТЬ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ?
Русский язык
1. Долго сидел я, слизывая крупные слёзы, катившиеся на губу. 2. Чуть мерцая, топилась в избушке прогоревшая железная печка 3. На топчане полулежал Вася, прикрыв глаза левой рукой В КАКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ЕСТЬ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первом предложении "катившиеся на губу" (слезы какие? - катившиеся + обособляется при написании) во втором предложении есть только причастие, но никак не причастный оборот в третьем предложении только деепричастный. Ответ: только в первом
Гость:
1. слезы (какие?) катившиеся (которые катились) 2. только необособленное причастие 3.деепричастный оборот
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