Можно ли согласиться с мнением Сенеки,что "задуманное,хотя и не осуществленное преступление,есть всё же преступление? Обосновать как письменный ответ на вопрос
География
Можно ли согласиться с мнением Сенеки,что "задуманное,хотя и не осуществленное преступление,есть всё же преступление? Обосновать как письменный ответ на вопрос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т.к. задумка = умышленное преступление, т.е. предумышленное преступление. А если человек задумал его то он начинает нарушать закон и в твоем случае совершает преступление
Гость:
отвественост за задуманое нет но оно может перераст виды юридической ответственности (уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная). так что не думат о плохих дияниях
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