Можно ли согласиться с мнением Сенеки,что "задуманное,хотя и не осуществленное преступление,есть всё же преступление? Обосновать как письменный ответ на вопрос

География

Можно ли согласиться с мнением Сенеки,что "задуманное,хотя и не осуществленное преступление,есть всё же преступление? Обосновать как письменный ответ на вопрос

Автор: Гость