В школе для зверей учат 3 катят, 4 утёнка 2 гусёнка и несколько собак.всего 44 лапы.Сколько щенят учатся в классе.
Математика
В школе для зверей учат 3 катят, 4 утёнка 2 гусёнка и несколько собак.всего 44 лапы.Сколько щенят учатся в классе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*4+4*2+2*2=12+8+4=24 лапы у 3 котят, 4 утят и 2 гусей 44-24=20 лап у щенков 20/4=5 щенков всего
Гость:
3 котенка=3*4=12лап 4утенка=2*4=8 лап 2 гусенка=2*2=4 лапы 12+8+4=24 лапы 44-24=20лап осталось у щенят 4 лапы 20/4=5 щенят учится в школе
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