В школе для зверей учат 3 катят, 4 утёнка 2 гусёнка и несколько собак.всего 44 лапы.Сколько щенят учатся в классе.

Математика

В школе для зверей учат 3 катят, 4 утёнка 2 гусёнка и несколько собак.всего 44 лапы.Сколько щенят учатся в классе.

Автор: Гость