На уроке истории. Запишите 2-3 фразеологизма , которые связаны с мифами Древней Греции. Объясните значение и происхождение этих оборотов. Если что 5 класс.
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На уроке истории. Запишите 2-3 фразеологизма , которые связаны с мифами Древней Греции. Объясните значение и происхождение этих оборотов. Если что 5 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ахилесова пята-уязвимое место (младенцем Ахилеса опускали в священную реку, держа за пятку) Нть Ариадны-спасительный путь (помогла выйти Тезею из лабиринта)
Гость:
ЗОЛОТОЕ РУНО-богатство Герой древнегреч. мифов Ясон с аргонавтами отправился на добычу золотого руна. ДВУЛИКИЙ ЯНУС - о лицемерных людях Это божество с двумя лицами: молодое-олицетворение будущего и старческое-о лицетворение прошлого. АВГиЕВЫ КОНЮШНИ- грязь, беспорядок, хаос. Из описания одного из подвигов Геракла : он взялся очистить конюшни царя Авгия
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