какие вещества не взаимодействуют с соляной кислотой и почему? -гидроксид кальция -оксид серы -серебро -карбонат натрия -сульфат меди -  

Химия
какие вещества не взаимодействуют с соляной кислотой и почему? -гидроксид кальция -оксид серы -серебро -карбонат натрия -сульфат меди -  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оксид серы не взаимодействует, т.к. кислоты не реагируют с кислотными оксидами. Серебро не реагирует, т.к. стоит после водорода в ряду активности металлов. Сульфат меди не реагирует, т.к. и серная кислота и соляная сильные кислоты, поэтому там процесс замещения может произойти только если осадок выпадет и еще в некоторых случаях, а здесь осадка не выпадает и ничего такого, так что не пойдет. 
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