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Оксид серы не взаимодействует, т.к. кислоты не реагируют с кислотными оксидами. Серебро не реагирует, т.к. стоит после водорода в ряду активности металлов. Сульфат меди не реагирует, т.к. и серная кислота и соляная сильные кислоты, поэтому там процесс замещения может произойти только если осадок выпадет и еще в некоторых случаях, а здесь осадка не выпадает и ничего такого, так что не пойдет.