Срочно нужны высказывания филологов о личности 5 штук и морали тоже 5. Помогите!
География
Срочно нужны высказывания филологов о личности 5 штук и морали тоже 5. Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Либерал может сделаться министром, но из этого еще не следует, что он будет либеральным министром. (вильгельм гумбольт) 2.Будь собой, прочие роли уже заняты. (оскар Уальд) 3. В наш век миром правят личности, а не идеи.(оскар уальд) 4. Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает.(фридрих энгельс) 5.Только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать характер.(костантин ушинский) 6.Люди, поверьте мне, не рождаются, а формируются.(эразм роттердамский) 1.Нет иной морали, кроме той, которая основана на принципах разума и вытекает из естественной склонности человека к добру. (Пьер Бейль) 2.МОРАЛЬ- « Нравственные правила, по которым живет совесть»(Иван Голюк) 3.Политика - это общественная мораль, мораль - это личная политика. (Габриэль де Мабли) 4.В будние дни мы не очень удачно используем свою нравственность. К воскресенью она всегда требует ремонта. Марк твен 5.Главный фундамент нравственного есть добрая воля... (Гете) 6.Морально-нравственная сторона есть в каждом человеческом поступке. (Али Апшерони)
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