ТЕСТИ ЧИ ПОДОБАЄТЬСЯ ТОБІ РОМАШКА

Гость: Гость:

Моя улюблена квітка-ромашка.Коли я бачу цю тендітну красуню,у мене пеехоплює подих.Вона подобається мені тому,що дуже гарна і ніжна.Росте ромашка на гнучкому стеблі, а її квітка-наче маленьке жовте сонечко,яке тягне до мене свої біленькі промінчики.Коли на її білосніжні пелюстки потрапляє краплинка роси,здається,що то горять діаманти.В Україні багато різновидів ромашок і більшість з них мають лікарські властивості.Квіти ромашок символізують ніжність.Часто з цих квітів молоді дівчата плетуть собі вінки.Я вважаю,що гарнішої квітки ніж ромашка немає.(удачі на ДПА)