ТЕСТИ ЧИ ПОДОБАЄТЬСЯ ТОБІ РОМАШКА
Қазақ тiлi
ТЕСТИ ЧИ ПОДОБАЄТЬСЯ ТОБІ РОМАШКА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя улюблена квітка-ромашка.Коли я бачу цю тендітну красуню,у мене пеехоплює подих.Вона подобається мені тому,що дуже гарна і ніжна.Росте ромашка на гнучкому стеблі, а її квітка-наче маленьке жовте сонечко,яке тягне до мене свої біленькі промінчики.Коли на її білосніжні пелюстки потрапляє краплинка роси,здається,що то горять діаманти.В Україні багато різновидів ромашок і більшість з них мають лікарські властивості.Квіти ромашок символізують ніжність.Часто з цих квітів молоді дівчата плетуть собі вінки.Я вважаю,що гарнішої квітки ніж ромашка немає.(удачі на ДПА)
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