Как должна измениться производительность труда,для того,чтобы за рабочий день продукции было произведено в 3 раза больше, чем при прежней производительности? Проверь свой вывод на примере объёма произведённой продукции 120 дета...
Математика
Как должна измениться производительность труда,для того,чтобы за рабочий день продукции было произведено в 3 раза больше, чем при прежней производительности? Проверь свой вывод на примере объёма произведённой продукции 120 деталей при 8-часовом рабочем дне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120:8=15дет/час-производительность. 2)15*3=45дет/час-должна быть производительность. 3)45*8=360дет-сделают за 8-часовой рабочий день. Ответ:произведительность деталей в час должна увеличится в 3 раза,тогда будет произведено и продукции в 3 раза больше.
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