Как должна измениться производительность труда,для того,чтобы за рабочий день продукции было произведено в 3 раза больше, чем при прежней производительности? Проверь свой вывод на примере объёма произведённой продукции 120 дета...

Математика

Как должна измениться производительность труда,для того,чтобы за рабочий день продукции было произведено в 3 раза больше, чем при прежней производительности? Проверь свой вывод на примере объёма произведённой продукции 120 деталей при 8-часовом рабочем дне.

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