Что вы знаете в сокращении о войне с Наполоном 1812 года, о Великой Отечественной войне? Почему их назвали Отечественными?

1812 году произошло Бородинское сражение обе стороны потеряли много сольдат Кутузов отдал Наполеону Москву но в скором времени наступила зима и наполену пришлось вернутся в Париж и мы вернулис обратно в згаревшую Москву Отечественная потаму что все участвовли и много погибла людей русских около 200 тыс человек а у наполеона около 500 тыс умерло из битв и морозов один философ говорил Ни никогда не идти на Русь может он и прав

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В 1812 году было Бородинское сражение и обе стороны потеряли много солдат и вооружений и техники.Кутузов вынужденно отдал Наполеону-Москву,но в скором времени наступила зима и он потерял оставшиеся остатки армии из-за голода и Наполену пришлось вернутся в Париж.Потом россияне вернулись обратно в загоревшую Москву,который поджёг сам Наполеон.Или даже можно сказать его войска. Отечественная потому что все участвовали и погибло много людей и на этой войне погибло больше людей чем в Бородинском сражении,а у Наполеона около 500 тыс умерло из битв и морозов.