Даны сокращенные уравнения нужно дописать их сначала до полных уравнений а потом до молекулярных 3Ca²⁺ +2PO4³⁻ -- больше Ca₃(PO4)₂ Fe³⁺ +3OH- -- больше Fe(OH)₃ 2H+ +S²⁻ -- больше N₂S H₂SiO₃+2OH- -- больше SiO₃²⁻ +2H₂O Fe(OH)₃ +...

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1) 3CaCl2 + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6HCl 3Ca+6Cl+6H+2PO4 = 3Ca+2PO4+6H+6Cl 3Ca+2PO4 = Ca3(PO4)2 2) FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl Fe+3Cl+3Na+3OH = Fe(OH)3 + 3Na + 3Cl Fe+3OH = Fe(OH)3 3) я так поняла у тебя опечатка в этом уравнении - вместо азота водород тогда получается: Na2S + 2HCl = H2S + 2NaCl 2Na + S + 2H + 2Cl = H2S + 2Na + 2Cl 2H + S = H2s 4) H2SiO3 + 2NaOH = Na2SiO3 + 2H2O H2SiO3 + 2Na + 2OH = 2Na + SiO3 + 2H2O H2SiO3 + 2OH = SiO3 + 2H2O 5) Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O Fe(OH)3 + 3H + 3Cl = Fe + 3Cl + 3H2O Fe(OH)3 + 3H = Fe + 3H2O заряды нигде не расставляла, потому что неудобно. не забудь их расставить в ионных уравнениях!