для распечатки 360 листов рекламы были использованны две копировальные машины.первая машина копирует в минуту на 3 листа больше,чем вторая.сколько страниц в минуту копирует каждая машина,если с этой работой они справились за 30...
Математика
для распечатки 360 листов рекламы были использованны две копировальные машины.первая машина копирует в минуту на 3 листа больше,чем вторая.сколько страниц в минуту копирует каждая машина,если с этой работой они справились за 30 минут? ЕСЛИ МОЖНО РИШИТЕ УРАВНЕНИЕМ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - печатает листов первая машина х+3 - печатает вторая машина Всего 360 х*30 + (х+3)*30 = 360 Получаем: 60х + 90 = 360 х=4.5 Вторая машина: 4.5+3=7.5 Проверка: 4.5 листа * 30 минут + 7.5 листов * 30 минут = 135+225=360 Ответ: 4,5 листа и 7,5 листов
Гость:
х - печатает листов первая машина х+3 - печатает вторая машина х*30 + (х+3)*30 = 360 60х + 90 = 360 60х=360-90 60х=270 х=4,5 4,5+3=7,5 вторая машина: Ответ: 4,5 листа копирует первая машина, и 7,5 листов вторая машина.
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