для распечатки 360 листов рекламы были использованны две копировальные машины.первая машина копирует в минуту на 3 листа больше,чем вторая.сколько страниц в минуту копирует каждая машина,если с этой работой они справились за 30...

Математика

для распечатки 360 листов рекламы были использованны две копировальные машины.первая машина копирует в минуту на 3 листа больше,чем вторая.сколько страниц в минуту копирует каждая машина,если с этой работой они справились за 30 минут? ЕСЛИ МОЖНО РИШИТЕ УРАВНЕНИЕМ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО

Автор: Гость