Найдите объём прямоугольного параллелепипеда ,длина которого 21 см,а ширина 3\7 длины и зо% высоты

Математика
Найдите объём прямоугольного параллелепипеда ,длина которого 21 см,а ширина 3\7 длины и зо% высоты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)21:7*3=9см(ширина) 2)(9*100)/30=30см(высота) 3)21*9*30=5670cм^3
Гость:
1)21:7*3=9см-ширина. 2)9:30*100%=30см-высота. 3)21*9*30=5670куб.см-объём прямоугольного параллелепипеда.
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