Назовите оптимальные природные условия,необходимые для успешного занятия сельским хозяйством.В какой из известных вам природных зон есть такие условия?

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Назовите оптимальные природные условия,необходимые для успешного занятия сельским хозяйством.В какой из известных вам природных зон есть такие условия?

Автор: Гость