Назовите оптимальные природные условия,необходимые для успешного занятия сельским хозяйством.В какой из известных вам природных зон есть такие условия?
Українська література
Назовите оптимальные природные условия,необходимые для успешного занятия сельским хозяйством.В какой из известных вам природных зон есть такие условия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плодородная почва, умеренный климат.Центрально-черноземная зона России.
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