найти два антонима слова важно

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найти два антонима слова важно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
незначительно, пустяково, ничтожно
Гость:
неважно незначительно  
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