Собственная скорость катера равна 20,4 км.ч, скорость течения реки 3,2 км.ч. Когда катер прошел по течению реки 2,5 часа , до пристани осталось еще 16,3 км.. Сколько километров проплыл катер до пристани?

Математика

Собственная скорость катера равна 20,4 км.ч, скорость течения реки 3,2 км.ч. Когда катер прошел по течению реки 2,5 часа , до пристани осталось еще 16,3 км.. Сколько километров проплыл катер до пристани?

Автор: Гость