Собственная скорость катера равна 20,4 км.ч, скорость течения реки 3,2 км.ч. Когда катер прошел по течению реки 2,5 часа , до пристани осталось еще 16,3 км.. Сколько километров проплыл катер до пристани?
Математика
Собственная скорость катера равна 20,4 км.ч, скорость течения реки 3,2 км.ч. Когда катер прошел по течению реки 2,5 часа , до пристани осталось еще 16,3 км.. Сколько километров проплыл катер до пристани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20.4+3.2=23.6км/ч-общая скорость. 2)23.6*2.5=59км-прошёл за 2.5 часа. 3)59+16.3=75.3км-проплыл катер.
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