Математический маятник длиной 2,45 метра совершил 100 колебаний за 314 секунд. Каково ускорение свободного падения в этом месте? Заранее большое спасибо)

Физика

Математический маятник длиной 2,45 метра совершил 100 колебаний за 314 секунд. Каково ускорение свободного падения в этом месте? Заранее большое спасибо)

Автор: Гость