Математический маятник длиной 2,45 метра совершил 100 колебаний за 314 секунд. Каково ускорение свободного падения в этом месте? Заранее большое спасибо)      

Физика
Математический маятник длиной 2,45 метра совершил 100 колебаний за 314 секунд. Каково ускорение свободного падения в этом месте? Заранее большое спасибо)      
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ :ускорение свободного падения равно 9,8 м/с^2  
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