СРОЧНО!! 400литров воды взяли при 10°C и испорили.Какую энергию при этом затратили? желательно написать как считали,если нет то тоже хорошо

Физика

СРОЧНО!! 400литров воды взяли при 10°C и испорили.Какую энергию при этом затратили? желательно написать как считали,если нет то тоже хорошо

Автор: Гость