СРОЧНО!! 400литров воды взяли при 10°C и испорили.Какую энергию при этом затратили? желательно написать как считали,если нет то тоже хорошо

Физика
СРОЧНО!! 400литров воды взяли при 10°C и испорили.Какую энергию при этом затратили? желательно написать как считали,если нет то тоже хорошо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество теплоты при нагревании равно Q=cm(t2-t1)/ В инете нашли удельную теплоемкость воды с=4200 Дж/кг*К, температура кипения 100 гр.цельсия масса воды равна m=400 кг, по'тому Q1=4200*400*(100-10)=1512*10^5 Дж При парообразовании Q2=mr, где r- удельная теплота парообразования, в инете посмотрели r=23*10^5 Дж/кг Q2=400*23*10^5=9200*10^5 Дж Вся энергия равна Q=Q1+Q2=1512*10^5+9200*10^5=10712*10^5Дж.
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