Выпишите сначала гл.в неопределённой форме ,затем во 2-м лице ед.ч. изьявительнного наклонения и во 2-м лице повилительного наклонения и впишите мягкие знаки если они есть глаголы:прижеч загораеш ключ прикоснёшся обеспечте при...

Русский язык

Выпишите сначала гл.в неопределённой форме ,затем во 2-м лице ед.ч. изьявительнного наклонения и во 2-м лице повилительного наклонения и впишите мягкие знаки если они есть глаголы:прижеч загораеш ключ прикоснёшся обеспечте привлеч умнож испеч стричся приезжаеш шепчешся рассердишся грач беречся товарищ замаж обжечся не тревожте расчищаеш плющ спрячтесь

Автор: Гость