Выпишите сначала гл.в неопределённой форме ,затем во 2-м лице ед.ч. изьявительнного наклонения и во 2-м лице повилительного наклонения и впишите мягкие знаки если они есть глаголы:прижеч загораеш ключ прикоснёшся обеспечте при...
Русский язык
Выпишите сначала гл.в неопределённой форме ,затем во 2-м лице ед.ч. изьявительнного наклонения и во 2-м лице повилительного наклонения и впишите мягкие знаки если они есть глаголы:прижеч загораеш ключ прикоснёшся обеспечте привлеч умнож испеч стричся приезжаеш шепчешся рассердишся грач беречся товарищ замаж обжечся не тревожте расчищаеш плющ спрячтесь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Гл.н.ф.:прижечь,привлечь,испечь,стричься,беречься,обжечься; 2.Гл.2 лица ед.ч.:загораешь,прикоснешься,приезжаешь,шепчешься,рассердишься, расчищаешь; 3.Гл.2 лица повелит.накл:обеспечьте,умножь,замажь,не тревожьте,спрячьтесь.
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