На двух опытных участках вырастили кортофель. Площадь первого участка 100 квадратных метров, а второго -200 квадратных метров.С первого участка собрали на 500 кг. картофеля меньше, чем со второго. Сколько килограммов картофеля ...
Математика
На двух опытных участках вырастили кортофель. Площадь первого участка 100 квадратных метров, а второго -200 квадратных метров.С первого участка собрали на 500 кг. картофеля меньше, чем со второго. Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка, если с каждого квадратного метра собирали поровну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)200 -100 =100 кв.м разница 2)500 :100 = 5 кг с 1кв.м 3)100 х5 =500 кг с 1 участка 4)200 х 5 =1000 кг со 2 участка.
Гость:
1)200-100=100кв.м-разница между площадями. 2)500:100=5кг картофеля-собрали с 1кв.м. 3)100*5=500кг-собрали с первого участка. 4)200*5=1000кг-собрали со второго участка
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