Помогите пожалуйста!!! Надо из слов сделать предложения..... 1) Дошли, нородные, века, из, песни, глубина, до нас, ста...

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Помогите пожалуйста!!! Надо из слов сделать предложения..... 1) Дошли, нородные, века, из, песни, глубина, до нас, старинные. 2) их мелодии, чувства и думы, предки, протяжные, наши, сохроняют.

Автор: Гость