Помогите пожалуйста!!! Надо из слов сделать предложения..... 1) Дошли, нородные, века, из, песни, глубина, до нас, ста...
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! Надо из слов сделать предложения..... 1) Дошли, нородные, века, из, песни, глубина, до нас, старинные. 2) их мелодии, чувства и думы, предки, протяжные, наши, сохроняют.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Старинные песни дошли до нас из глубины века 2. Наши предки сохраняют их протяжные мелодии, чувства и думы.
Гость:
1. Из глубины веков дошли до нас старинные народные песни. 2.Протяжные мелодии предков сохраняют наши чувства и думы.
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