                                     Помогите пожалуйста!!!                               Надо из слов сделать предложения.....                                          1)  Дошли, нородные, века, из, песни, глубина, до нас, ста...

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                                     Помогите пожалуйста!!!                               Надо из слов сделать предложения.....                                          1)  Дошли, нородные, века, из, песни, глубина, до нас, старинные. 2)  их мелодии, чувства и думы, предки, протяжные, наши, сохроняют.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Старинные песни дошли до нас из глубины века 2. Наши предки сохраняют их протяжные мелодии, чувства и думы.
Гость:
1. Из глубины веков дошли до нас старинные народные песни. 2.Протяжные мелодии предков сохраняют наши чувства и думы.
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