Периметр равнобедренного тупо­угольного треугольника равен 45 см, а одна из его сторон больше другой на 9 см. Найдите стороны треуголь­ника.

Геометрия

Периметр равнобедренного тупо­угольного треугольника равен 45 см, а одна из его сторон больше другой на 9 см. Найдите стороны треуголь­ника.

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