Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45 см, а одна из его сторон больше другой на 9 см. Найдите стороны треугольника.
Геометрия
Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45 см, а одна из его сторон больше другой на 9 см. Найдите стороны треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Воду массой 50г. нагрели с 10°C до 25°C.Какое количество теплоты на это пошло? желательно написать как считали,если нет то тоже хорошо
Русский язык
Выпишите сначала гл.в неопределённой форме ,затем во 2-м лице ед.ч. изьявительнного наклонения и во 2-м лице повилительного наклонения и впишите м...
Математика
На двух опытных участках вырастили кортофель. Площадь первого участка 100 квадратных метров, а второго -200 квадратных метров.С первого участка соб...
Алгебра
1.5сos2х-3sin2х=0 2.сos в квадрате х-3sin в квадрате х=0 3.3sin в квадрате х -4sinх*сosх+5сos в квадрате х=2 4.2sin в квадрате х-сos (п/2+х)*sin (3...