История пятый класс...Тетрадь 2 часть, Древняя Греция и Древний Рим. Г.И.ГОДЕР.Стр 32 № 42. 2. Как выглядят развалины храма? Сколько портиков он имеет? Смотреть на передней обложке...
Обществознание
История пятый класс...Тетрадь 2 часть, Древняя Греция и Древний Рим. Г.И.ГОДЕР.Стр 32 № 42. 2. Как выглядят развалины храма? Сколько портиков он имеет? Смотреть на передней обложке...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это большие каменные сооружения заросшие травой.Имеет 2 портика.
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