История пятый класс...Тетрадь 2 часть, Древняя Греция и Древний Рим. Г.И.ГОДЕР.Стр 32 № 42. 2. Как выглядят развалины храма? Сколько портиков он имеет? Смотреть на передней обложке...

Обществознание

История пятый класс...Тетрадь 2 часть, Древняя Греция и Древний Рим. Г.И.ГОДЕР.Стр 32 № 42. 2. Как выглядят развалины храма? Сколько портиков он имеет? Смотреть на передней обложке...

Автор: Гость