Решить уравнение: а) 4x²+5x-9=0 б) x²-4x+3=0
Алгебра
Решить уравнение: а) 4x²+5x-9=0 б) x²-4x+3=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x^2+5x-9=0 D=5^2-4*4*(-9)=25+144=169 x=(-5+13)/2*4=1 x=(-5-13)/2*4=-18/8=-2.25 x^2-4x+3=0 D=16-12=4 x=(4+2)/2=3 x=(4-2)/2=1
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