Ширина прямоугольника 8см.Чему равна длина,если периметр 36см?
Математика
Ширина прямоугольника 8см.Чему равна длина,если периметр 36см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36:2-8=10см-длина прямоугольника.
Гость:
1) 8 х 2 =16 см 2 ширины 2)36 -16 =20 см две длины 3)20 : 2 =10 см длина прямоугольника.
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