из двух сел одновременно навстречу дру другу вышли 2 пешеходаи встретелись через 3 часа.расстояние между селами равно 27км.скорость одного пешехода 4км/ч. найди скорость второго пешехода

Математика

из двух сел одновременно навстречу дру другу вышли 2 пешеходаи встретелись через 3 часа.расстояние между селами равно 27км.скорость одного пешехода 4км/ч. найди скорость второго пешехода

Автор: Гость