из двух сел одновременно навстречу дру другу вышли 2 пешеходаи встретелись через 3 часа.расстояние между селами равно 27км.скорость одного пешехода 4км/ч. найди скорость второго пешехода
Математика
из двух сел одновременно навстречу дру другу вышли 2 пешеходаи встретелись через 3 часа.расстояние между селами равно 27км.скорость одного пешехода 4км/ч. найди скорость второго пешехода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4*3=12 км прошёл один пешеход до места встречи 2) 27-12=15 км прошёл второй пешеход до места встречи 3) 15:3=5 км/ч скорость второго пешехода Ответ: 5 км/ч
Гость:
1) 27:3=9(км/ч)-скорость сближения. 2)9-4=5(км/ч) Ответ: 5 км/ч скорость 2-ого пешехода.
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