Моторная лодка прошла 36км по течению реки и вернулась обратно,потратив на весь путь 5 часов.Скорость течения реки равна 3км/ч.Найдите скорость лодки в неподвижной воде.

Алгебра

Моторная лодка прошла 36км по течению реки и вернулась обратно,потратив на весь путь 5 часов.Скорость течения реки равна 3км/ч.Найдите скорость лодки в неподвижной воде.

Автор: Гость