помогите составить 5 предложений с порядковыми числительными

Первый урок сегодня - физкультура. Я занял второе место в олимпиаде. В первом ряду сломана третья парта. Я учусь в шестом классе. В шестом классе 22 человека

Гость: Гость:

1.Ночью, первым из колонны, Обломав у края лёд, Погрузился на понтоны Первый взвод. 2. В 1941 году началась Великая Отечественная война. 3.Кабинет иностранного языка находится на третьем этаже школы. 4. Миллионный покупатель супермаркета получил в подарок сертификат. 5.Лучший бегун нашей школы споткнулся на тринадцатой минуте после старта и проиграл соревнования.