помогите составить 5 предложений с порядковыми числительными
Русский язык
помогите составить 5 предложений с порядковыми числительными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый урок сегодня - физкультура. Я занял второе место в олимпиаде. В первом ряду сломана третья парта. Я учусь в шестом классе. В шестом классе 22 человека
Гость:
1.Ночью, первым из колонны, Обломав у края лёд, Погрузился на понтоны Первый взвод. 2. В 1941 году началась Великая Отечественная война. 3.Кабинет иностранного языка находится на третьем этаже школы. 4. Миллионный покупатель супермаркета получил в подарок сертификат. 5.Лучший бегун нашей школы споткнулся на тринадцатой минуте после старта и проиграл соревнования.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какая масса кислорода вступила в реакцию , если получено : а) 71 г оксида фосфора б) 4, 4 г углекислого газа в) 4 г оксида магния г) 4,5 г оксида а...
Русский язык
Эту музыку написал мой земляк Огинский(1) Написал на границе, прощаясь с родиной(2) Он посылал ей последний привет(3) Давно уже нет композитора на ...
Алгебра
Моторная лодка прошла 36км по течению реки и вернулась обратно,потратив на весь путь 5 часов.Скорость течения реки равна 3км/ч.Найдите скорость лод...