Какая масса кислорода вступила в реакцию , если получено : а) 71 г оксида фосфора б) 4, 4 г углекислого газа в) 4 г оксида магния г) 4,5 г оксида азота (П ) помогите пожалуйста..))  

Химия
Какая масса кислорода вступила в реакцию , если получено : а) 71 г оксида фосфора б) 4, 4 г углекислого газа в) 4 г оксида магния г) 4,5 г оксида азота (П ) помогите пожалуйста..))  
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4P+ 5O2= 2P2O5 n=71/142=0.5    m=0.5*32=16г  ответ=16г С + O2 = CO2  n=4.4/44=0.1    m=0.1*32=3.2г  ответ 3,2г  2Mg+O2=2MgO n=4/40=0.1     m=0.1*32=3.2г    ответ 3,2г  N2 + 02 = 2NO  n=4.5/30=0.15   m=0.15*32=4.8г   ответ 4,8г  
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