Какая масса кислорода вступила в реакцию , если получено : а) 71 г оксида фосфора б) 4, 4 г углекислого газа в) 4 г оксида магния г) 4,5 г оксида азота (П ) помогите пожалуйста..))

Химия

Какая масса кислорода вступила в реакцию , если получено : а) 71 г оксида фосфора б) 4, 4 г углекислого газа в) 4 г оксида магния г) 4,5 г оксида азота (П ) помогите пожалуйста..))

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