напишите пожалуйста сочинение на тему: изобретение наших дней. я прошу вас.
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напишите пожалуйста сочинение на тему: изобретение наших дней. я прошу вас.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одно из величайших изобретений наших дней - это, несомненно, сотовый телефон. Ты всегда на связи. И родители не переживают, и с друзьями всегда можно пообщаться. А уж если телефон со всякими "наворотами", то, вообще, красота. Можно музыку любую послушать, можно фотографиями с друзьями обмениваться. А раньше, мама мне рассказывала, были огромные телефонные будки. Телефон внутри. Но, чтобы с него позвонить, надо было бросить двухкопеечную монету. Иногда телефон "глотал" монету, и тогда надо было бросать ещё одну. Всегда находились вандалы, которые просто перерезали телефонный провод, и тогда следующую будку приходилось искать чуть-ли не несколько кварталов. А если на улице ночь? Или снег? Да, такой телефончик в карман не положишь. Всё-таки хорошо, что появилось такое изобретение - сотовая связь!
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