Площадь участка прямоугольной формы 3440м его ширина 40 м найди длину участка составь и реши обратные задачи

Математика
Площадь участка прямоугольной формы 3440м его ширина 40 м найди длину участка составь и реши обратные задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3440 : 40 =86 м длина участка     Длина участка 86 м ,ширина 40 м. Найти площадь участка.  86 х 40 = 344о кв.м площадь участка.   Площадь участка 3440м ,его длина 86 м. Найди ширину участка.
Гость:
 3440 : 40 =86 м  длина участка Ширина  участка прямоугольной формы 40М,а  длина участка 86 м  .Найти площадь участка. 40м*86м=3440 кв. м Ответ:площадь участка 3440 кв.м .
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