Площадь участка прямоугольной формы 3440м его ширина 40 м найди длину участка составь и реши обратные задачи

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1) 3440 : 40 =86 м длина участка Длина участка 86 м ,ширина 40 м. Найти площадь участка. 86 х 40 = 344о кв.м площадь участка. Площадь участка 3440м ,его длина 86 м. Найди ширину участка.