Пожалуйста решите задачки по гинетеке 1.Гетерозиготную черную крольчиху скрестили с таким же кроликом. Определите генотипы и фенотипы гибридов первого поколения. 2.При скрещивании двух морских свинок с черной шерстью (доминан...
Биология
Пожалуйста решите задачки по гинетеке 1.Гетерозиготную черную крольчиху скрестили с таким же кроликом. Определите генотипы и фенотипы гибридов первого поколения. 2.При скрещивании двух морских свинок с черной шерстью (доминантный признак) получено потомство, среди которого особи с белой шерстью составили 25 %. Каковы генотипы родителей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано В ген- Чёрный цвет в ген -(допустим что белый так так это гетерозиготный тип) Найти Р-? F1-? Решение в файле ворда! Дано В ген- чёрный цвет в ген - белый цвет F1 25% особи с белой шерстью Найти Р -? F1-? решение такое же!!!!
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