Пожалуйста решите задачки по гинетеке  1.Гетерозиготную черную крольчиху скрестили с таким же кроликом. Определите генотипы и фенотипы гибридов первого поколения. 2.При скрещивании двух морских свинок  с черной шерстью (доминан...

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Дано В ген- Чёрный цвет в ген -(допустим что белый так так это гетерозиготный тип) Найти Р-? F1-? Решение в файле ворда! Дано В ген- чёрный цвет в ген - белый цвет F1 25% особи с белой шерстью Найти Р -? F1-? решение такое же!!!!