Определите массу вещества, полученного при полном(без потерь) выпаривании раствора массой 200 г, с массовой долей сульфата калия 4%.
Химия
Определите массу вещества, полученного при полном(без потерь) выпаривании раствора массой 200 г, с массовой долей сульфата калия 4%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется такой ответ 80 грамм.
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