Определите массу вещества, полученного при полном(без потерь) выпаривании раствора массой 200 г, с массовой долей сульфата калия 4%.

Химия
Определите массу вещества, полученного при полном(без потерь) выпаривании раствора массой 200 г, с массовой долей сульфата калия 4%.
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Гость:
Мне кажется такой ответ 80 грамм.
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