Найдите угол между лучом OB и положительной полуосью Ox, если В (3;
Геометрия
Найдите угол между лучом OB и положительной полуосью Ox, если В (3;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОВ и проекция ОВ на Ох ==> треугольник (где угол С = 90*) по теореме через sin и cos равны у угла в 45* _____________________________________________________ * - градусы
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