Решите уравнение:(3x+5)(4x-1)=(6x-3)(2x+7)Разложите на множители:a) 2x+cx+cx+2aб) a²+7a+6
Алгебра
Решите уравнение:(3x+5)(4x-1)=(6x-3)(2x+7)Разложите на множители:a) 2x+cx+cx+2aб) a²+7a+6
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