Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 30 км, одновременно выехали автомобилист и велосипедист. Известно что за час автомобилист проезжает на 50 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, если изв...

Алгебра

Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 30 км, одновременно выехали автомобилист и велосипедист. Известно что за час автомобилист проезжает на 50 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 2,5 часов позже автомобилиста.

Автор: Гость