помогите пожалуйста :) -2 cos (альфа + 2 пи) - 2 sin ( пи/2 - альфа)= , если cos=0,45  

Алгебра
помогите пожалуйста :) -2 cos (альфа + 2 пи) - 2 sin ( пи/2 - альфа)= , если cos=0,45  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2 кос альфа - 2 кос альфа = -2*0,45-2*0,45=-0,9-0,9=1,8   в первом случае отбрасываем 2пи, а во стором по формулам привидения функция синуса заменяется на функцию косинуса
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