сколько кг оксида кремния(4)и кокса(содержащего 95% С) потребуется для получения 80 кг карбида кремния???плииииз помогитеее

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уравнение реакции: SiO2 + 3C ==> SiC + 2CO M (SiO2) = 60 кг/кмоль M (C) = 12 кг/кмоль M (SiC) = 40 кг/кмоль 60 кг (SiO2) ==> 40 кг (SiC) x кг (SiO2) ==> 80 кг (SiC) x = 120 кг Из 3*12 кг (С) ==> 40 кг (SiC) Из y кг (С) ==> 80 кг (SiC) y = 72 кг m (кокса) = 72 кг/95%*100% = (примерно) 75,8 кг