сколько кг оксида кремния(4)и кокса(содержащего 95% С) потребуется для получения 80 кг карбида кремния???плииииз помогитеее
Химия
сколько кг оксида кремния(4)и кокса(содержащего 95% С) потребуется для получения 80 кг карбида кремния???плииииз помогитеее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SiO2 + 3C = SiC + 2CO Mr (SiO2) = 60 г/моль Mr (C) = 12 г/моль Mr (SiC) = 40 г/моль m (SiO2) = (60 х 80000) : 40 = 120000 гр; m (C) = (36 х 80000) : 40 = 72000 гр. m (кокса) = (72000 гр х 100%) : 95 % = 7578000 гр. = 75,78 кг
Гость:
уравнение реакции: SiO2 + 3C ==> SiC + 2CO M (SiO2) = 60 кг/кмоль M (C) = 12 кг/кмоль M (SiC) = 40 кг/кмоль 60 кг (SiO2) ==> 40 кг (SiC) x кг (SiO2) ==> 80 кг (SiC) x = 120 кг Из 3*12 кг (С) ==> 40 кг (SiC) Из y кг (С) ==> 80 кг (SiC) y = 72 кг m (кокса) = 72 кг/95%*100% = (примерно) 75,8 кг
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