Фонетический разбор слова"Камней"
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Фонетический разбор слова"Камней"
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Камней - 2 слога, ударение на 2 слог. к - [ к ]- согласный, глухой, тёрдый. а - [ а ]-гласный, безударный. м - [ м ]-согласный, звонкий, твёрдый, сонорный. н - [ н' ]- согласный, звонкий, мягкий, сонорный. е - [ э ] - гласный, ударный. й - [ й ]- согласный, звонкий, мягкий, сонорный. _______ 6 букв, 6 звуков.
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