1Самый легкий металл-литий-Натрий-Магний-Алюминий 2Самый легкий металл-литий-Натрий-Магний-Алюминий 3Самый мягкий металл-Золото-Алюминий-Олово-Рубидий 4В электротехнике он главныйОн самый древний популярныйИмеет красноватый цве...

Гость: Гость:

1-2 - литий (плотность 0,53 г/см в кубе) 3 - золото (легче всего обрабатывается, из 1 грамма можно вытянуть в проволоку длиной в 3,5 км) 4 - медь (удельное сопротивление 0,017 Ом*мм^2/М, уступает только серебру с 0,016) 5 - свинец (легко гнется и режется ножом)